Brooklyn Nets rekor fiyata satılıyor

Sermaye yapısıyla dünyanın en pahalı basketbol organizasyonu konumundaki NBA, bir büyük satın almaya daha hazırlanıyor.

New York Post'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz yıl Brooklyn Nets hisselerinin yüzde 49’unu satın alan Joseph Tsai, şimdiki süreçte geriye kalan yüzde 51’lik hisseyi de almaya hazırlanıyor.

Habere göre; Tsai bu anlaşmayı tamamlarsa toplamda 2.35 milyar Dolar ödeyerek NBA tarihinde takım sahibi olmak için verilen en yüksek parayı ödeyecek.

Çin menşeili Alibaba şirketinin kurucu ortağı olan Tsai, geçen yıl kulübün %49’ü için 1 milyar dolar ödemişti. Sözleşme gereği Tsai’nin 2021-22 sezonu öncesinde geri kalan %51 için 1.35 milyar dolara ön alım hakkı bulunuyor. Tsai, bu hakkı kullanarak kulübün tamamının sahibi olacak.

Yeni sezon öncesi D'Angelo Russell ile yollarını ayıran Brooklyn Nets, yıldız oyuncular Boston Celtics'ten Kyrie Irving ve Golden State Warriors'tan Kevin Durant'ı kadrosuna katmıştı.