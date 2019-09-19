Brugge teknik direktörü: Penaltımız verilmedi

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, 0-0 biten Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İşte Philippe Clement'in değerlendirmeleri:

"Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımım, çok iyi bir takıma karşı çok iyi mücadele etti. Organizasyonumuz, presimiz, yarattığımız şanslar vardı. Rakip kale önünde birazcık daha iyi olabilirdik. Muslera çok iyiydi. Bence, açık bir penaltımız da verilmedi. Eğer bu penaltı verilseydi, hak ettiğimiz 3 puanı alabilirdik."

"BİZ DAHA ÇOK ŞANS YAKALADIK"

"Eğer maçı analiz edecek, iki takımın ne kadar çok pozisyon yakaladığına bakacak olursanız biz daha çok şans yakaladık. Ancak, maç bitti. 1 puan aldık, 5 zorlu maçımız daha var."

"DAHA İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

"Her maçta maksimumuzu vereceğiz. Sanıyorum takımım bugün çok çok iyi oynadı. Çok iyi bir karakter gösterdi. Daha iyi, daha kaliteli bir takıma karşı kalbimizi sahaya koyduk. Kalan 5 maçta da yine aynısını bekliyorum."