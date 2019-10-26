Brugge, transfer listesine Kayserisporlu Lung'u aldı

Belçika'nın köklü ekiplerinden Club Brugge’ün, Süper Lig’de son sırada yer alan Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung’u transfer listesine aldığı öğrenildi.
Geçen sezondan bu yana takip edilen Rumen kaleci, bu sezon 7 maçta kalesinde 14 gol görüp, kötü performans gösterse de Brugge’ün sıkı markajı devam ediyor.
DEVRE ARASINDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Lung, performansını üst seviyeye çıkartırsa devre arasında Belçika temsilcisi, Kayseri’nin kapısını çalacak.
Club Brugge'de ayrıca Galatasaray'dan kiralanan Diagne de forma giyiyor.