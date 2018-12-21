Bruma Galatasaray'a dönüyor

Ocak ayında büyük bir değişim hedefleyen Galatasaray’da transfer harekâtı bütün hızıyla devam ediyor.

Öncelik santrfor transferi olsa da bütün bölgeler için sıcak temaslar sürüyor. Hafta başında sürpriz bir şekilde Garry Rodrigues’in menajerinden teklif alan Galatasaraylı yetkililer, Yeşil Burun Adalı futbolcunun, satışı konusunda temsilcisine yetki verdi. Crystal Palace ile birlikte birkaç İngiliz takımının daha kıskacında olan Rodrigues için 10 milyon avrolar konuşuluyor.

ÇIKAN RODRİGUES, GİREN BRUMA

Türkiye gazetesinin haberine göre; Galatasaray’ın istediği ralam ise ise 15 milyon avro. Sarı-kırmızılı kulübe istediği rakam önerilirse Cimbom kanat oyuncusunu satacak ve Rodrigues’ten gelecek para sarı-kırmızılıların transferde hareket alanını bir hayli genişletecek. Bu doğrultuda transfer listesi hazırlayan Galatasaray’ın hedefindeki isimlerinden biri de takımın eski prensi Armindo Bruma...

KİRALIK GELECEK

Geçen yıl 12,5 milyon avroya Alman Kulübü RB Leipzig’e satılan futbolcunun ikinci yarı kiralanması düşünülüyor. Leipzig Kulübü ile iyi ilişkiler içinde olan ve devre arası hazırlık maçında karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar Alman yetkililere Bruma ile ilgili tutumlarını ve kiralanıp kiralanmayacağını sordu. Leipzig yetkilileri kesin bir cevap vermemekle birlikte sarı-kırmızılı yöneticilere açık kapı bıraktı.

Teknik direktör Fatih Terim zamanında bizzat kendi isteğiyle Galatasaray’a kazandırdığı Bruma için oldukça istekli. Bu sezon Alman takımında 21 maçta görev yapan Bruma iki gol ve üç asistlik bir performans sergiledi.