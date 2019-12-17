Bruma, PSV'de kayıpları oynuyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve şu anda Hollanda Ligi takımlarından PSV'de forma giyen Bruma, sezon başında 15 milyon euro bedelle RB Leipzig'den transfer olmuştu.

Ancak beklentilerin çok altında kalan Bruma için PSV'nin teknik direktörü De Jong, açıklamalarda bulundu.

"BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI"

Bruma'nın Hollanda'da rekabetçi olabileceğini düşünen De Jong, "Satın aldığınız her oyuncu için her zaman şüphe edersiniz. Bruma, Türkiye'de Galatasaray için 11 gol attı ama daha sonrasında Bundesliga'da pek iyi değildi, çünkü rekabete giremedi. Burada daha rekabetçi olabileceğini düşünüyorum ama elbette bu kesinliğe sahip değilim. Ne yazık ki PSV'nin transfer dönemindeki tek sıkıntısı bu değil, şu anda alınan bütün oyuncuların beklentilerini karşılamadığını söyleyebilirim." diyerek sözlerini noktaladı.

Bruma, 15 milyon euroya transfer olduğu PSV Eindhoven'da bu sezon 22 maçta 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.