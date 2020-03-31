Bruma'dan Galatasaray'a dönüş mesajı

1 Muhammed Demirci'nin aklı hala Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın eski futbolcusu Muhammed Demirci, siyah-beyazlı formayı yeniden giymenin hayallerini kurduğunu söyledi.

2 Abdurrahim Albayrak taburcu edildi Galatasaray Kulübü, Abdurrahim Albayrak'ın hastaneden taburcu edildiğini duyurdu. Tedavinin kalan kısmına evde devam edilecek.

3 Futbolda ilk koronavirüs iflası Slovakya'da Slovakya takımı MSK Zilina, koronavirüs salgını sonrası oyuncularının % 80 maaş indirimi talebini kabul etmemeleri nedeniyle iflasını açıklayan Avrupa'daki ilk kulüp oldu.

4 Komadan uyanan Nouri'nin sözleşmesi feshedildi Ajax, geçtiğimiz günlerde komadan uyandığı öğrenilen 22 yaşındaki futbolcu Abdelhak Nouri'nin sözleşmesini feshetti.

5 Erol Bulut: Fenerbahçe'den teklif almadım Adı Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut, şu ana kadar sarı-lacivertli kulüple görüşmediğini ve Alanyaspor'a odaklandığını söyledi.

6 Ronaldinho ayak tenisi maçını kaybetti İngiliz basını, Ronaldinho'nun hapishanede katil ve hırsızlara karşı oynadığı ayak tenisi maçını kaybettiğini yazdı.

7 Hollanda basını: Ajax, Babel'in sözleşmesini feshetti Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax, bonservisi Galatasaray'da bulunan Ryan Babel ile yolları ayırdı.

8 Merih maaşının bir kısmını feda etti Koronavirüs nedeniyle ücret kesintisine giden Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 600 bin euro indirim yaptığı öğrenildi.

9 Galatasaray yönetiminden indirim talebi Messi ve Ronaldo gibi dünya yıldızlarının maaşlarında indirime gitmesi, Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Yönetim ilk olarak Falcao, Muslera, Feghouli ve Belhanda'yla görüşecek.