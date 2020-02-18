Bruno Fernandes: Hayallerim gerçek oldu

Manchester United'in yeni transferi Bruno Fernandes, açıklamalarda bulundu. Sporting Lizbon ile başarılı bir dönem geçirdikten sonra İngiliz devine transfer olan oyuncu, Kırmızı Şeytanlar ile ilgili hayalleri ve hedeflerini anlattı.

25 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada; "İngiltere'deki en büyük kulüpte oynuyorum. Manchester United'da gerçekten çok mutluyum, burada hayallerim gerçekleşti." dedi.

"KENDİMİ MÜKEMMEL HİSSEDİYORUM"

Chelsea karşısında aldıkları galibiyete de değinen Portekizli oyuncu; "Kendimi harika hissediyorum. Chelsea maçı zor oldu mükemmel bir oyun ortaya koyduk, bu serinin devam etmesi için daha çok mesafe almamız gerekiyor. Topla daha iyi oynayabiliriz." dedi.

Bruno Fernandes; yeni takımıyla çıktığı 2 karşılaşmada, takımına 1 asistlik katkı sağladı.