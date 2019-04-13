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Bruno Genesio, Lyon'daki görevini bıraktı

Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, düzenlediği basın toplantısında sezon sonunda Lyon'dan ayrılacağını açıkladı.

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Bruno Genesio, Lyon'daki görevini bıraktı

Fransa Ligi takımlarından Lyon'un teknik direktörü Bruno Genesio, sezon sonu görevinden ayrılacağını açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısıyla görevinden ayrılacağını açıklayan Genesio, ''Bir süredir bana ve oyuncularıma karşı negatif bir yaklaşım var. Kulübün iyiliği için bu kararı almak zorundaydım, gelecek sezon takımın başında olmayacağım.'' dedi.

GENESIO YERİNE GALLARDO

Bruno Genesio'nun yerine sezon sonunda River Plate ile Libertadores Kupası şampiyonluğuna ulaşan Marcelo Gallardo'nun gelmesi bekleniyor.

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