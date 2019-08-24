Brezilyalı forvet, 38 kilometre hızla Usain Bolt'u geçti

Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Bruno Henrique, saatte 38 kilometreye kadar çıktı ve dünyanın en hızlı futbolcusu oldu.

FIFA, 28 yaşındaki futbolcunun artık dünyanın en hızlı futbolcusu olduğunu açıklarken eski rekor, 36.9 kilometre ile Gareth Bale'in elinde bulunuyordu.

Bugüne kadar Bale'in rekoruna en çok yaklaşan isim 36 kilometre ile Kylian Mbappe olmuştu.

TARİHİN EN HIZLISINI GEÇTİ

Atletizmde 100 metre efsanesi Usain Bolt ise 2009'da dünya rekoru kırdığı yarışta saatte 37.5 kilometreye çıkmıştı. Bruno Henrique, böylece 'tarihin en hızlısı' denilen Usain Bolt'u bile geride bırakmış oldu.