Hollanda 2. Ligi'nde Top Oss sahasında Jong Ajax'ı konuk etti. Mücadeleye, rakip filelere 2 gol bırakan Bryan Smeets'in orta sahadan attığı gol damga vurdu.

ORTA SAHANIN GERİSİNDE NEFİS GOL

Futbol dünyasında bir klasik haline gelen orta saha gollerine bir yenisini de Bryan Smeets ekledi.

Bryan Smeets'in orta sahadan attığı gol - İZLE

Takımı Top Oss'un Jong Ajax'ı 2-1 yendiği karşılaşmada 2 golün altına imza atan Smeets'in ikinci golünü izleyenler ayakta alkışladı.

Kalecinin önde olduğunu gören Smeets, yaklaşık 55 metrelik mesafeden fileleri buldu.

Smeets'in golleri maçı kazanan Top Oss, puanını 45'e çıkarırken, Jong Ajax 42 puanda kaldı.