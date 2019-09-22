BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah-beyalı ekipte cezalı Elneny ve Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Roco karşılaşmada forma giyemeyecek.

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İngiliz profesör: Çubuklu forma giyen takımlar avantajlı

Newcastle Üniversitesi profesörü Candy Rowe'un araştırmasına göre çubuklu formayla mücadele eden takımlar rakiplerine göre daha başarılı oluyor.