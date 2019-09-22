BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR

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8' Ceza sahasına gelen tehlikeli ortada Jahovic topa dokunamadı ve meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın ellerinde kaldı.
6' Adem Büyük'ün top kaybı sonrası Yeni Malatyaspor rakibini eksik yakaladı ancak Luyindama, Jahovic'in dönmesine izin vermeyince tehlike büyümedi.
2' Eski takımına karşı forma giyen Adem Büyük maça sol kanatta başladı. Ryan Babel ise karşılaşmanın ilk bölümlerinde sağ kanatta görev yapıyor.
1' Maç başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
CİMBOM DERBİ ÖNCESİ KAZANMAK İSTİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki galibiyet serisini BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmeye çalışacak.
İLK 11'LER
BtcTurk Yeni Malatyaspor : Farnolle, Issam Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaleli, Donald, Buğra, Guilherme, Jahovic.
Galatasaray: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Adem Büyük, Ömer Bayram, Babel, Andone.