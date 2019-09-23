BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'a yine yenilmedi

Attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlayan Vedat Muriç, Lazio, Napoli, Tottenham ve Monaco'nun ardından İtalyan devi Juventus'un da dikkatini çekti.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'nin yolunu tutan Tolga Ciğerci, derbi öncesi yaptığı açıklamada kazanacaklarını ifade etti.

Tolga: G.Saray beni ilgilendirmiyor, onları yeneceğiz

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un deneyimli teknik adamı Sergen Yalçın, Ömer Bayram'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade ederek, "Galatasaray hakem diye sızlanmasın" dedi.

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Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah-beyalı ekipte cezalı Elneny ve Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Roco karşılaşmada forma giyemeyecek.