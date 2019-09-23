BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'a yine yenilmedi

Önceki yıl yükseldiği Süper Lig'de gösterdiği performansla lige renk kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor, büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı.
MALATYA'NIN SERİSİ 3 YILA ÇIKTI
Taraftarı önünde özellikle Galatasaray'a karşı gösterdiği başarılarla taraftarını sevindiren sarı-siyahlılar, dün oynanan maçta da 1-1 berabere kalarak İstanbul temsilcisine karşı yenilmezlik serisini sürdürmeye devam etti.
İlk Süper Lig deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile sahasında oynadığı maçı 2-1 kazanan Malatya ekibi, geçen sezon ise 10. haftada evinde karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçti.
Galatasaray'a karşı bu sezon da geçit vermeyen sarı-siyahlıların 1-1 berabere kalarak, sarı-kırmızılılara karşı bileği bükülmedi.