BtcTurk Yeni Malatyaspor'la Göztepe yenişemedi

Emre Belözoğlu: Mülayim bir insan da diyemem kendim için

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

1 Florin Andone'den kötü haber geldi Galatasaray sağlık heyetinin Andone'yle ilgili verdiği raporu paylaşan Romanya Futbol Federasyonu, oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

2 Emre Demir Avrupa basınında Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını Enes Ünal'dan alan Emre Demir, Fransız ve İspanyol basınının dikkatini çekti.

3 Feghouli bu sezon ilk kez klasını konuşturdu İlk 10 haftadaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Feghouli, Gaziantep maçında güzel oyununu golle süsledi.

4 Ersun Yanal, Zajc'ın biletini kesti Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Miha Zajc ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Sloven futbolcunun devre arasında satılmasını istedi.

5 Abdullah Avcı takımın başında olacak Braga maçı öncesi viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni (zatürre) olan Abdullah Avcı, Portekiz'e gidememişti. Avcı, bu akşam takımının başında olacak.

6 Mesut'a saldıran Ashley Smith'i cezaevinde dövdüler Mesut Özil ve Sead Kolasinac’ın bulunduğu aracı soymaya çalışan iki saldırgandan biri olan Ashley Smith, cezaevinde dayak yedi.

7 Sumudica, muhabirlerin salondan ayrılmasına bozuldu Fatih Terim'in ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Sumudica, gazetecilerin salondan ayrıldığını görünce "Nereye gidiyorsunuz? Ben konuşacağım" diyerek isyan etti.

8 Marcao: 6-0'ı unutturduk Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Real Madrid hezimetini unutturmak için sahalara çıktıklarını ve bunu başardıklarını söyledi.

9 4 büyükler 10 Kasım'da Atatürk'ü andı 4 büyükler, Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünü unutmadı. Anma mesajı yayınlayan Beşiktaş ve F.Bahçe, hangi takımlı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.