BtcTurk Yeni Malatyaspor'la Göztepe yenişemedi

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile BtcTürk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Göztepe, 9. dakikada Serdar Gürler'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.
İlk devrenin bitiminin ardından hakeme itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antenörü Çağdaş Atan sarı kartla cezalandırıldı.
MAÇ BİTTİ KARTLAR ÇIKMAYA DEVAM ETTİ
Yeni Malatyaspor, 82. dakikada Gökhan Töre'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Maç bittikten sonra çıkan tartışmada Eren Tozlu ile Alpaslan Öztürk, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüler.
Bu sonucun ardından Göztepe 13, Yeni Malatyaspor ise 18 puana yükseldi. Milli aradan sonra Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak. Malatyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.