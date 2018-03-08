Bu kez F.Bahçeli futbolcular 'suni' dedi

Fenerbahçe, sahasında Akhisar'a yenilince liderle arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.

Karşılaşmanın ardından son derece üzgün ve öğrencilerine kızgın olan Aykut Kocaman, "Kontrol artık bizde değil. İşimiz zor" diyerek şampiyonluk konusunda umutsuz olduğunu dile getirdi.

SUNİ DEMİŞTİ HAKLI ÇIKTI

Ancak futbolcular, henüz hiçbir şeyin bitmediği görüşünde. Oyuncular kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde, "Hocamız üzüntüsü nedeniyle umutsuz konuştu ancak onun da şampiyonluğa olan inancı devam ediyor. Hocamız ilk yarıdaki Yeni Malatya maçından sonra Galatasaray'la aramızdaki 8 puanlık fark için 'suni' demişti. Bu sözleri nedeniyle eleştirildi ama sonunda haklı çıktı. Bunu hep birlikte başardık. Yeniden yapmamamız için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullandılar.

HEDEF 2'DE 2

Sarı-Lacivertli futbolcular, Yeni Malatya deplasmanı ve Kadıköy'deki Galatasaray derbisini kazanarak yeniden şampiyonluk yarışına ortak olacakları konusunda kendilerine güveniyor