Bu sezon en çok izlenen takım Galatasaray

29. haftası geride kalan Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray, taraftar sayısında da zirvede.

İç saha maçlarını ortalama 39 bin 955 taraftara oynayan Sarı-Kırmızılılar, oynadığı futbolla farklı takım taraftarlarını da Türk Telekom Stadı’na çekmeyi başardı.

46 FARKLI TARAFTAR İZLEDİ

Passolig verilerine göre, Aslan’ın evinde oynadığı maçları 46 farklı logolu Passolig kartlı taraftar izledi.

Türk Telekom Stadı’nda sırasıyla en çok Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Bursaspor taraftarları Galatasaray’ın karşılaşmalarını takip etti.

EN ÇOK KARTI G.SARAYLILAR ALDI

Puan cetveli ve taraftar sayısında zirvede bulunan Galatasaray, ‘Passolig Kart Ligi’nde de lider durumda. Cim Bom, 718 bin 694 kartla en fazla Passolig kartına sahip kulüp.

Fenerbahçe, 695 bin 978 kartla ikinci sırada. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ise 652 bin 864 kartla üçüncü sırada bulunuyor.