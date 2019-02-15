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Bu sezon ülke puanına en çok katkı yapan takımlar

Türk takımlarının bu sezon ülke puanına yaptıkları katkı belli oldu. Beşiktaş, gruplardan bile çıkamamasına rağmen topladığı 9.5 puanla zirvede yer aldı.

Bu sezon ülke puanına en çok katkı yapan takımlar
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Türk ekiplerinin bu sezon topladığı puanlarda en fazla pay Beşiktaş'a ait.

Avrupa Ligi ön elemelerinde 3 rakibini saf dışı bırakıp gruplara kalan ve bu aşamada turnuvaya veda eden siyah-beyazlı ekip, 9,5 puan topladı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçemeyerek Avrupa Ligi'ne devam eden Fenerbahçe an itibarıyla 8,5 puanı hanesine yazdırmış durumda. Sarı-lacivertliler, bir galibiyet daha aldığı takdirde Beşiktaş'ın önüne geçecek.

G.SARAY 3. SIRADA

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan ve gruplarda tek galibiyet alabilen Galatasaray, 7 puanla bu klasmanda 3. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'ne direkt katılan ancak tek beraberlikle organizasyondan elenen Akhisarspor, 1 puan alırken, aynı turnuvaya 3. ön elemede veda eden Medipol Başakşehir de 0,5 puanda kaldı.

Türk takımlarının ülke puanına katkısı:

Beşiktaş 9,5 
Fenerbahçe 8,5 
Galatasaray 7 
Akhisar 1 
Başakşehir 0,5

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