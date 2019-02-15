Bu sezon ülke puanına en çok katkı yapan takımlar

Türk ekiplerinin bu sezon topladığı puanlarda en fazla pay Beşiktaş'a ait.

Avrupa Ligi ön elemelerinde 3 rakibini saf dışı bırakıp gruplara kalan ve bu aşamada turnuvaya veda eden siyah-beyazlı ekip, 9,5 puan topladı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçemeyerek Avrupa Ligi'ne devam eden Fenerbahçe an itibarıyla 8,5 puanı hanesine yazdırmış durumda. Sarı-lacivertliler, bir galibiyet daha aldığı takdirde Beşiktaş'ın önüne geçecek.

G.SARAY 3. SIRADA

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan ve gruplarda tek galibiyet alabilen Galatasaray, 7 puanla bu klasmanda 3. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'ne direkt katılan ancak tek beraberlikle organizasyondan elenen Akhisarspor, 1 puan alırken, aynı turnuvaya 3. ön elemede veda eden Medipol Başakşehir de 0,5 puanda kaldı.

Türk takımlarının ülke puanına katkısı:

Beşiktaş 9,5

Fenerbahçe 8,5

Galatasaray 7

Akhisar 1

Başakşehir 0,5