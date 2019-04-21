Bucaspor amatör lige düştü

İzmir’i 8 sene öncesine kadar Süper Lig’de temsil eden Bucaspor, yaşadığı idari ve maddi sorunları bir türlü aşamadı

Ekonomik krizler, gelen transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla boğuşan İzmir’in 91 yaşındaki kulübü direnemedi. Geçen sezon 2'nci Lig’e veda eden Bucaspor, bitime 2 hafta kala da 3'üncü Lig’de Bölgesel Amatör Lig’e geriledi.

Ceza nedeniyle seyircisiz oynanan maçta futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı. Teknik direktör Levent Eriş ise rapor alarak bu maça çıkmadı.

Eriş’in gelmemesi üzerine Antrenör Soner Keleş takımı sahaya çıkardı. Bucaspor’un en skorer oyuncusu İsa da maça gelmedi. Kulübe alacakları için ihtarname çeken genç futbolcu stada gelmedi.