Ensonhaber.com'a dön

Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

Bucaspor'un Sivassapor'u kupada 1-0 yenerek tur atladığı maçta Abdullah Balıkuv'un orta şut karışımı vuruşu ağlarla buluştu.

Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol
Yorum Yap

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden TFF 2. Lig temsilcisi Bucaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

SOL KANATTAN TOPU AĞLARA GÖNDERDİ

Müsabakanın 3. dakikasında Bucaspor öne geçti. Emre Özkan'ın kendi yarı sahasından uzun pasında sol kanatta topla buluşan Abdullah Balıkuv'un, korner direği yakınından orta şut karışımı vuruşu direkt ağlarla buluştu. Müsabaka Bucaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor, Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor'a ilk maçta 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna kaldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM