Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden TFF 2. Lig temsilcisi Bucaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.
SOL KANATTAN TOPU AĞLARA GÖNDERDİ
Müsabakanın 3. dakikasında Bucaspor öne geçti. Emre Özkan'ın kendi yarı sahasından uzun pasında sol kanatta topla buluşan Abdullah Balıkuv'un, korner direği yakınından orta şut karışımı vuruşu direkt ağlarla buluştu. Müsabaka Bucaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor, Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor'a ilk maçta 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna kaldı.