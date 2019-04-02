Bucks, Nets'i devirdi

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, all-star oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı maçta, Brooklyn Nets'i 131-121 mağlup etti ve bu sezon 58. galibiyetini aldı.

Konuk ekipte Eric Bledsoe 29, George Hill 22 sayıyla oynarken, ev sahibi takımda ise D'Angelo Russell 28 sayı, 10 ribaunt, Caris LeVert 24 sayıyla maçı tamamladı.

CLEVELAND, SUNS'A YENİLDİ

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Phoenix Suns'a 122-113 mağlup oldu. Cavaliers'ta Colin Sexton 21, Jordan Clarkson 20 sayı üretirken, Cedi Osman 3 sayıyla salondan ayrıldı. Phoenix Suns'ta Devin Booker 25 sayı, 13 asist, Dragan Bender 12 sayı, 10 ribaunt, Richaun Holmes 13 sayı, 10 ribaunt ve Josh Jackson 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.