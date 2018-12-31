Buducnost'ta Jasmin Repesa dönemi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, THY Euroleague'de alınan yenilgiler nedeniyle görevine son verilen Aleksandar Dzikic'in yerine, Hırvat başantrenör Jasmin Repesa'nın getirildiği belirtildi.
Repesa, Buducnost VOLI ile ilk karşılaşmasına, THY Euroleague'in 16. haftasında 3 Ocak Perşembe günü AX Armani Exchange Olimpia Milan'a konuk olacakları maçta çıkacak. THY Euroleague'deki 15 maçında 3 galibiyet ve 12 yenilgi alan Buducnost VOLI, 15. sırada bulunuyor.
Basketbolda antrenörlük kariyerine 1995'te başlayan Repesa, Hırvatistan ve Bosna Hersek milli takımlarında görev yaptı. Repesa, kulüp kariyerinde ise Cibona Zagrep, TOFAŞ, Split, Slask, Fortitudo Bologna, Lottomatica Roma, Pallacanestro Treviso, Unicaja Malaga, Cedevita Zagrep ve AX Armani Exchange Olimpia Milan takımlarını çalıştırdı