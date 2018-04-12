Buffon: Hakem aptalca kararlar verdi

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 3-1 mağlup etmesine karşın elenen Juventus'ta penaltı pozisyonunda kırmızı kart gören Buffon, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KALBİNİN YERİNDE ÇÖP VAR"

Hakem hakkında sert açıklamalar yapan Buffon, "Hakemin bu maçı yönetecek yüreği yoksa, bu aptal kararları vermek yerine tribünlerde otursun ve cips yesin. Kalbinin yerinde muhtemelen çöp var." ifadelerini kullandı.

"HAYALLERİMİZİ YIKTI"

Son dakika verilmemesi gereken bir penaltı olduğunu vurgulayan Buffon, "Evet, tartışmalı bir pozisyon ancak 90+3. dakikada emin değilsen, penaltı veremezsin. Bu dakikada, bu yapılamaz. Takım her şeyini verdi, bir adam geldi, harika geri dönüş sonrasında yeşeren hayallerimizi yıktı." şeklinde konuştu.

Juventus'tan gurur duyduğunu ifade eden Buffon, "Real Madrid turu geçmeyi hak etti ancak en azından maçı uzatmalara taşımayı hak etmiştik. Onlara en iyisini diliyorum. Bu takımla karşılaşmak benim için her zaman onur olmuştu. Maç başlarken yüzde 0,000005 şansımız var. Ama böyle oynayan bir takımın parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çok çalıştık ve her şeyi verdik. Bu takımla birlikte oynadığım için gururluyum." dedi.