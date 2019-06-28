Buffon, Juventus'a dönüyor

İtalya Milli Takımı'nın ve Juventus'un sembol isimlerinden biri olan Buffon, eski takımına geri dönüyor.

8 MAÇLIK KONTRAT İSTEDİ

PSG'den ayrılan Buffon'a Porto başta olmak üzere birçok Avrupa ekibi talip oldu. Ancak deneyimli kalecinin tercihi Juventus oldu. Bu tercihte etkili olan faktör ise İtyalyan kalecinin bir rekoru ele geçirme arzusu.

Le Repubblica'nın haberine göre, Szczesny'nin ardından ikinci kaleci olmayı kabul eden tecrübeli kaleci, Juventus'tan ligde en az 8 maç oynama garantisi istedi.

Bunun nedeni ise, Buffon'un Serie A'da 647 maça çıkan Maldini'yi geçerek İtalya Ligi'nin en fazla maç oynayan ismi olmak istemesi.





Öte yandan Fransız ekibinde yıllık yaklaşık 5 milyon euro kazanan 40 yaşındaki deneyimli file bekçisi, eski takımından senelik 2 milyon euro maaş talep etti.

