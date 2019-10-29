Buffon, Juve'ye dönüş nedenini açıkladı

Juventus'un 41 yaşındaki file bekçisi Gianluigi Buffon, PSG'de geçirdiği bir sezonun ardından Juventus'a geri dönmesi hakkında konuştu.

PSG'nin teklifini kabul etme sebebini açıklayan Buffon, "PSG'ye gittim, çünkü projeyi hayır diyemedim. Ayrıca finansal olarak da reddedilemez bir teklif var. Yeni bir deneyim yaşamak da istiyordum." dedi.

"BURADA NE YAPIYORUM?"

Juventus'a geri dönme kararını çok hızlı bir şekilde verdiğini vurgulayan İtalyan kaleci, "Paris'te bir akşam oturuyordum ve 41 yaşında olduğumu, ancak ailemden uzak yalnız başıma yaşadığımı düşündüm. Sonra kendi kendime 'Burada ne yapıyorum?' dedim. Juventus'tan teklif geldiği anda kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Juventus ile sezon sonuna dek sözleşmesi bulunan Gianluigi Buffon, bu sezon 3 maçta 2 gol yedi ve 1 karşılaşmada kalesini gole kapattı.