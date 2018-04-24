Buffon: Kaptan olduğum sürece kimse kimseyi suçlayamaz

Napoli karşısında son dakikada yediği golle 1-0 yenilen Juventus'ta kaptan Gianluigi Buffon'un yenilen gol sonrası takım arkadaşı Medhi Benatia'yı suçladığı iddia edilmişti.

''17 YILDA HİÇ BÖYLE OLMADI''

Konu hakkında açıklama yapan Buffon, iddiaları yalanlarken ''Bu tür dedikodular Juventus'un başarılı olmaması için yapılıyor. Juventus'a geldiğim günden beri aynı şeyleri görüyorum. Juventus'ta geçirdiğim 17 yıl boyunca hiç kimse, mağlubiyette bir başka takım arkadaşını suçlamadı. Ben bu takımın kaptanı olduğum sürece de bu böyle olacak.'' sözlerini kullandı.

''AVANTAJ HALA BİZDE''

Buffon, öte yandan ''Medhi Benatia çok saygılı bir futbolcu. Futbolcu grubunu ve Medhi'yi korumam gerekiyor. Son günlerde 5 kritik puan kaybettik ama hala avantaj bizde.'' şeklinde konuştu.