Buffon, Porto'ya sıcak bakıyor

Efsanesi olduğu Juventus'tan 2018 yazında ayrılarak Paris Saint-Germain'e katılan ve Fransız ekibinde geçirdiği bir sezonun ardından takımdan ayrılan 41 yaşındaki Gianluigi Buffon'un yeni adresi belli oluyor.

RESMİ TEKLİF YOK

Kariyerine devam etmek isteyen emektar eldivenin adı birçok kulüple anılırken futbolcunun menajerinden transfer sinyali geldi. Gianluigi Buffon'un menajeri Silvio Martino, Portekiz'de yayın yapan O Jogo'ya verdiği röportajda Porto fikrine sıcak baktıklarını dile getirdi.

Henüz ciddi bir teklif almadıklarını belirten Martino, ''Gigi, Porto'da oynamaya sıcak bakıyor. Neticede Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve geçmişi başarılarla dolu olan büyük bir kulüp. Ancak henüz resmi bir teklif almadık ve kimseyle görüşmedik'' şeklinde konuştu.

Porto daha önce de Real Madrid efsanesi Iker Casillas'ı kadrosuna katmış ve deneyimli file bekçisi kulüpte dört sezon geçirmişti. Kısa süre önce kalp rahatsızlığı geçiren Casillas, futbolu bırakma kararı almıştı.