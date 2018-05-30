Buffon PSG ile anlaştı

Juventus'un efsane kalecisi Buffon, 17 yıl formasını giydiği siyah-beyazlı takıma bu sezon veda etti.

40 yaşındaki tecrübeli kaleci, yaşı ilerlemesi rağmen yüksek ücrete Çin'e giden futbolcular kervanına katılmadı ve Fransız devi PSG ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

2 YILDA 8 MİLYON EURO KAZANACAK

Buffon'un kontrat detayları da ortaya çıkmaya başladı. İtalyan basını, 40 yaşındaki kalecinin PSG ile 2 yıllığına anlaştığını ve senelik 8 milyon euro kazanacağını yazdı. Paris Saint Germain'in, Buffon'un transferini kısa süre içinde açıklayacağı da kaydedildi.

19 KUPA KAZANDI

Parma'da birer UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazanan 40 yaşındaki İtalyan kaleci, Juventus'ta biri Serie B'de olmak üzere 10 lig, 4 İtalya Kupası ve 5 İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.