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Buffon resmen Juventus'ta

Juventus'un efsane kalecisi Buffon, 41 yaşında eski kulübüne geri döndü. Tecrübeli eldiven, sağlık kontrolünden geçtikten sonnra resmi sözleşmeye imza attı.

| Haber Merkezi
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Gianluigi Buffon'un Juventus hasreti kısa sürdü.

Deneyimli file bekçisi, bir yıllık Paris Saint-Germain macerasının ardından efsanesi olduğu Juventus'a geri dönüyor.

İtalyan ekibiyle yeniden anlaşma masasına oturan 41 yaşındaki İtalyan kaleci, bu sabah Juventus için sağlık kontrolünden geçti.

2018'DE AYRILMIŞTI

Daha önce 2001-2018 yılları arasında aralıksız olarak Juventus forması giyen Buffon, geçen sezon başında PSG'ye imza atmıştı.

Juventus formasıyla uzun yıllar geçiren 41 yaşındaki eldiven, İtalya Milli Takımı'nda da 176 maça çıktı.

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