Buffon resmen Juventus'ta

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1 Başakşehir'de hedef Eto'o Başakşehir, daha önce Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen 39 yaşındaki golcü Samuel Eto'o'yu transfer etmeye hazırlanıyor.

2 Beşiktaşlı Mirin Akhisarspor forması giydi Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Fransız stoper Mirin'in Akhisarspor forması giymesi esprileri de beraberinde getirdi.

3 Fenerbahçe yeni sezonu açtı Son olarak Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

4 Max Kruse: Fenerbahçe çok büyük kulüp dediler Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, sarı-lacivertli kulübe övgüler yağdırdı. Golcü futbolcu, "Hedef 4. yıldızı takmak" dedi.

5 Peru Şili'yi geçerek finale kaldı Arjantin'i eleyen Brezilya'nın finaldeki rakibi Peru oldu.

6 Kırkpınar güreşlerine geleneksel yöntemle hazırlık 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak sporcular, Kel Aliço, Koca Yusuf ve Adalı Halil gibi efsanelerin yöntemleriyle antrenman yapıyor.

7 Atletico Madrid Felix transferini açıkladı Benfica’nın 19'luk genç yıldızı A.Madrid'e transfer oldu.

8 Max Kruse resmen Fenerbahçe'de Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

9 Trabzonspor, iki transferi bitirdi Trabzonspor, Werder Bremen'den 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz ile Nemanja Anđušić'e imza attırdı.