Buffon resmen Juventus'ta

Gianluigi Buffon'un Juventus hasreti kısa sürdü.
Deneyimli file bekçisi, bir yıllık Paris Saint-Germain macerasının ardından efsanesi olduğu Juventus'a geri dönüyor.
İtalyan ekibiyle yeniden anlaşma masasına oturan 41 yaşındaki İtalyan kaleci, bu sabah Juventus için sağlık kontrolünden geçti.
2018'DE AYRILMIŞTI
Daha önce 2001-2018 yılları arasında aralıksız olarak Juventus forması giyen Buffon, geçen sezon başında PSG'ye imza atmıştı.
Juventus formasıyla uzun yıllar geçiren 41 yaşındaki eldiven, İtalya Milli Takımı'nda da 176 maça çıktı.