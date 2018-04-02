Buffon: Ronaldo rüyalarıma giriyor

Uzun yıllardır Juventus kalesini koruyan Gianluigi Buffon, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacakları Real Madrid maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

''RONALDO YÜZÜNDEN UYUYAMIYORUM''

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Buffon, ''Cristiano Ronaldo ile karşılaşacak olmak bana uykusuz geceler yaşatıyor, rüyalarıma giriyor'' sözlerini kullandı.

Real Madrid eşleşmesini değerlendiren tecrübeli kaleci, ''Bu eşleşmenin iki ayaklı olduğunu unutmamak lazım. Her zaman en yetenekli takım kazanmıyor. İki maçta da onlardan daha iyi performans gösterirsek inanılmaz bir başarı yakalarız'' diye konuştu.