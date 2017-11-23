Buffon şortunu tribünlere attı

Juventus, sahasında Barcelona'yı konuk ederken karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Barça, gruptan lider olarak çıkmayı garantilerken İtalyan ekip ikincilik iddiasını son maça taşıdı.
BUFFON MAÇ SONU ŞORTUNU ÇIKARDI
Maçın sonunda ise dikkat çeken bir olay yaşandı.Juventus'un 39 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon, saha içerisinde şortunu çıkararak tribünleri selamladı. Şortunu tribünlerdeki taraftarlara atan Buffon, formasını da Luis Suarez'e verdi.
Deneyimli file bekçinin sezon sonunda futbolu bırakabileceği konuşuluyor.