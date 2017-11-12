Buffon: Tur için panik yapmaya gerek yok

Gök-Mavililer 60 yıl sonra bir Dünya Kupası'na katılamama tehlikesiyle karşı karşıya... İtalya en son 1958'de İsveç'te düzenlenen Dünya Kupası'nda yer alamamıştı.

2006'da Dünya Kupası'nı kazanan İtalya kadrosunda da yer alan Gianluigi Buffon, Rusya'daki FIFA 2018 Dünya Kupası'na katılabilmek için Pazartesi geceki rövanşta nasıl oynamaları gerektiğini açıkladı.

"TELAFİ ETMEK İÇİN 90 DAKİKA VAR"

Stockholm'deki maçta Jakob Johansson'un şutunun Daniele De Rossi'den sekip filelerle buluşmasına engel olamayan deneyimli kaleci, "Kafamız tamamen berrak bir şekilde sahaya çıkmalı, asla panik yapmamalıyız. İlk maçı kaybetmiş olabiliriz. Bunu telafi etmek için önümüzde bir 90 dakika daha var. Öncelikle ilk maçı kaybettik diye ağlamayacağız. Dolu San Siro tribünleri de arkamızda olacak ve bu takımı taşıyacak. Hayatımızın maçı olarak görmüyoruz. Kendimize güvenerek sahaya çıkacağız. Paniklersek kaybederiz" diye konuştu.