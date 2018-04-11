Buffon'a göre en iyi kaleciler

İtalyan efsanesi Gianluigi Buffon, Avrupa'da en beğendiği 7 kaleciyi sıraladı.
EN BEĞENDİĞİ OYUNCULARI AÇIKLADI
Juventus'un yaşayan efsanesi Gianluigi Buffon, şu anda aktif futbol yaşamını sürdüren kalecilerden en beğendiği 6 ismi seçti. İtalyan kalecileri dışarıda bırakan 40 yaşındaki eldiven, Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyen en iyi 6 kaleciyi şöyle sıraladı.
1 - Jan Oblak (Atletico Madrid)
2 - Keylor Navas (Real Madrid)
3 - Ederson (Manchester City)
4 - Ter Stegen (Barcelona)
5 - Manuel Neuer (Bayern Münih)
6 - Courtois (Chelsea)