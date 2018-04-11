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Buffon'a göre en iyi kaleciler

İtalya futbolunun efsane ismi Gianluigi Buffon, aktif kariyerine devam eden en iyi kalecileri açıkladı.

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Buffon'a göre en iyi kaleciler

İtalyan efsanesi Gianluigi Buffon, Avrupa'da en beğendiği 7 kaleciyi sıraladı.

EN BEĞENDİĞİ OYUNCULARI AÇIKLADI

Juventus'un yaşayan efsanesi Gianluigi Buffon, şu anda aktif futbol yaşamını sürdüren kalecilerden en beğendiği 6 ismi seçti. İtalyan kalecileri dışarıda bırakan 40 yaşındaki eldiven, Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyen en iyi 6 kaleciyi şöyle sıraladı.

1 - Jan Oblak (Atletico Madrid)

2 - Keylor Navas (Real Madrid)

3 - Ederson (Manchester City)

4 - Ter Stegen (Barcelona)

5 - Manuel Neuer (Bayern Münih)

6 - Courtois (Chelsea)

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