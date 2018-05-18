Buffon'u isteyen 4 Avrupa takımı

KRALSPOR / DIŞ HABER

Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biri olan Bufffon, dün düzenlediği basın toplantısıyla 17 yıllık Juventus kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Herkesin emekli olmasını beklediği İtalyan kalecinin kariyerine İtalya dışında devam etmek istediğini belirtmesi biraz sürpriz oldu.

SERBEST KALDI, TEKLİFLER ALMAYA BAŞLADI

40 yaşında olmasına rağmen hala üst düzey performansıyla alkış alan Buffon, basın toplatısında birkaç ilginç teklif aldığını ifade etti. Avrupa basınında birçok gazete de Buffon'un bu sözlerini manşetine taşırken, gelen teklifleri yazdı.

Fransız basınından Le Parisien, PSG'nin Buffon'la temasa geçtiğini ve İtalyan kaleciye 2 yıllık teklif yaptığını yazdı. Öte yandan Fransız kaynaklar Real Madrid'in de Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Buffon'un menajeriyle görüşeceğini aktardı.

LİVERPOOL VE CİTY YARIŞ HALİNDE

İngiliz basınından The Sun ise iki İngiliz ekibinin Buffon için yarış halinde olduğunu manşetine taşıdı. Liverpool'un en ciddi teklifi yaptığı ve Loris Karius'un geleceğe dair güven vermemesi, Kırmızıları efsane kalecinin transferine yönelttiği ifade edildi. Ancak Liverpool'un bu transfer için Avrupa'nın dev takımlarıyla yarışmak zorunda olduğu da belirtildi.

Öte yandan bir diğer Premier Lig takımı Manchester City'nin de Ederson'la rekabet edeceğini düşündüğü Buffon'a cazip bir teklif yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ HALA VAR

Juventus'a veda ederken alt liglerde, para için Çin veya Katar gibi ülkelerde forma giymek istemediğini belirten Buffon'un kafasında hala Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak olduğu ve bu yüzden gelen tekliflere sıcak baktığı ifade edildi.