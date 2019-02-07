Bülent Korkmaz, Antalyaspor için rotayı çizdi

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Beşiktaş maçında skor olarak ağır bir yenilgi aldıklarını dile getirdi.

İlk yarının 3-0 bitmesinin kendilerini üzdüğünü anlatan Korkmaz, bir sezonda yaşamadıkları bütün bireysel hataları bu maçta yaşadıklarını ifade etti.

Bu hafta çok formda bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Korkmaz, Çaykur Rizespor maçını kazanmak istediklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, "Galibiyet için Canan Karatay'ın dediği gibi kuzu eti çözüm olabilir mi?" sorusuna tebessümle karşılık veren Korkmaz, şunları kaydetti:

"İlk yarıdaki periyodu bitirdik. Ben artık ikinci yarıdaki periyoda bakıyorum. İkinci yarıdaki periyotta iki mağlubiyet bir beraberlik aldık. Düşündüğümüz puanı yakalayamadık. Ama önümüzde 14 maç var. Bizim ilk hedefimiz 41 puanı bulmak. Bunu ne kadar erken bulursak bizim için planlama anlamında çok daha rahat ederiz. Üç maçlık periyoda baktığımız zaman zor bir maç periyodu var. Üç maçtan alacağımız galibiyetler gerçekten hem takımı hem şehri hem de beni çok rahatlatacak."