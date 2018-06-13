Bülent Korkmaz Antalyaspor'la imzaladı

Bülent Korkmaz, külüp başkanı Cihan Bulut, asbaşkan Şefik Öz ve basın sözcüsü Cumhur Arıcı’nın katıldığı törenle kendisini Antalyaspor'a bağlayan imzayı attı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Cihan Bulut, “Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle karar aldığımız Bülent Hocamızın Antalya’ya ve camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Avrupa standartlarında stadımızı ve tesislerimiz var. Varıyla yoğuyla gece-gündüz çalışan başarı için her şeye adapte olan yönetimimiz var. Gençlik yani futbolculuk yıllarındaki dürüstlüğünü ve yapısını bildiğimiz Bülent hocamızın tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dünya turizminin başkenti Antalya’ya geldikleri için hem kendisinin hem de teknik ekibinin duyduğu mutluluğu dile getiren teknik direktör Bülent Korkmaz, “Amacımız geçen sezonki sıkıntılı durumu yaşamamak. Çatır çatır savaşan bir Antalyaspor yaratmak istiyoruz. Ben de Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Antalya’ya ve onlara layık bir takım yaratacağız” diye konuştu.