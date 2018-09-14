Bülent Korkmaz: Başakşehir maçı zor olacak

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "İyi çalıştık. Takımımız aile bağı olan çok güçlü bir takım. Ancak zor maç olacak" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin 5'inci haftasında Medipol Başakşehir'le oynayacakları maç öncesi açıklamada bulundu. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Korkmaz, bu maçta sakat olan Zeki ile cezalı Doukara ve Charles'ın forma giyemeyeceğini kaydetti.

Sakatlıktan çıkan Maicon ve William'ın takıma katıldığını kaydeden Bülent Korkmaz, bu oyuncuların da hazır olduğunu söyledi. Kadronun ideal sayıldığını ifade eden Korkmaz, "O, bu, şu oyuncu diye bakmıyorum. Hep ideal kadro olarak bakıyorum. Futbol bu. Sakatlıklar da olur, cezalar da. Biz elimizdeki kadronun en ideal kadrosunu çıkarmaya çalışıyoruz. Bu maç da öyle olacak" dedi.