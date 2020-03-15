Bülent Korkmaz Fenerbahçe'yi yendi, tarihe geçti

Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Fenerbahçe'yi mağlup eden Konyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, tarihe geçti.
Karşılaşmanın 1-0'lık Konyaspor galibiyetiyle bitmesi üzerine teknik direktör Bülent Korkmaz, bu sezon Fenerbahçe karşısında ikinci kez galip gelmeyi başardı.
VURAL'DAN SONRA İKİNCİ OLDU
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Antalyaspor ile 1-0 yenen Bülent Korkmaz, aynı sezonda sarı-lacivertlileri iki farklı takımla yenen ikinci teknik adam oldu.
1997-98 sezonunda tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Fenerbahçe'yi Trabzonspor ile İstanbul'da 3-1 yenerken aynı sezon Gençlerbirliği ile Ankara'da 3-0 galip gelmişti.