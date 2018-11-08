Bülent Korkmaz: Hedefimiz üst sıralara oynamak değil

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'de kendileri için büyük hedefler koymadıklarını belirterek, "Üst sıralara oynamak gibi bir hedefimiz yok." dedi.

"KAZANMA HİSSİNİ YOĞUN YAŞAMALIYIZ"

Korkmaz, Akhisarspor'un defansta iyi bir takım olduğunu, kolay pozisyon vermediğini belirterek, şöyle konuştu: "Savunmayı doğru yapan ve iyi mücadele eden bir takımla karşılaşacağız. Rakibimizden daha fazla koşmalı, daha fazla mücadele etmeli, kazanma hissini daha yoğun yaşamalıyız. Akhisarspor karşısında hızlı bir oyun ortaya koymalıyız. O zaman taraftarımızın da devreye girmesiyle keyifli ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Şu anda her şey istediğimiz gibi istikrarlı bir şekilde gidiyor. Bunu devam ettirmek zorundayız. Özellikle, milli takım arasından önce oynayacağımız Akhisarspor maçını kazanmak istiyoruz. Ama altını çizerek söylüyorum, zor geçecek."

"DOĞRU BİR ŞEKİLDE LİGİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Akhisarspor karşısından alınacak galibiyetin, takımın hedeflerinin yükselmesine neden olup olmayacağı yönündeki soruya Korkmaz, "Büyük hedefleri düşünmüyoruz. Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtik.Bu sene doğru bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. Üst sıralara oynamak gibi bir hedefimiz yok. Bu seneki hedefimiz, doğru ve istikrarlı bir şekilde giderek, ligi bitirmek." yanıtını verdi.

Mevcut yönetimin uzun seneler kulübün başında olmasının planlandığını aktaran Korkmaz, "Düşündükleri hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Çünkü altyapıda potansiyel var. Çok iyi bir araştırma ekibi kuruldu. Çok iyi genç oyuncular bulunup, aidiyet duygusuna sahip futbolcularla birlikte ileriki yıllarda hedefimizi yükseltebiliriz." açıklamasında bulundu.