Bülent Korkmaz: Merih'le Çağlar benden daha iyi

Bülent Korkmaz, Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yaptığı son iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alarak liderliğini sürdüren milli takımın oyuncularını kutlayarak sözlerine başladı.

Milli takımın savunma oyuncuları Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'nün, kendisi ve Alpay Özalan ikilisine benzetildiği yönündeki soru üzerine Korkmaz, her dönemin iyi oyuncuları bulunduğunu ve zamanında kendisinin de Alpay Özalan ile iyi bir ikili olduğunu belirtti.

Merih ve Çağlar'ın da iyi bir ikili olduklarını ve çok beğendiğini ifade eden Korkmaz, Arnavutluk maçının ardından Merih ile telefonla da görüştüğünü söyledi.

BENDEN DAHA YETENEKLİLER

Merih'in geleceği parlak, yetenekli olduğunu ve milli futbolcunun farklı yerlere geleceğini Aytemiz Alanyaspor'da oynarken de düşündüğünü dile getiren Korkmaz, "Merih'i benimle çok denkleştiriyorlar. Benim fikrim ben dönemin en iyi oyuncularından biriydim ama Merih beni geçti. Çağlar da öyle. İkisi de hem oynadıkları lig hem de yetenek olarak daha iyi." diye konuştu.