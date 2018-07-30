Bülent Ülgen BJK TV'den ayrıldı

Bülent Ülgen, BJK TV'den ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Ülgen'in açıklaması:

"Dört sezon boyunca doğrusuyla yanlışıyla görev yaptığım BJK TV Genel Müdürlüğü’nden yönetimimizle konuşup karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulumuza, BJK profesyonellerine ve tüm TV personeline teveccühleri için teşekkürü borç bilirim. Ve tabii ki bu ekranı övgü ve eleştirileriyle ayakta tutan, bana arkadaşlarıma güç veren BÜYÜK BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA saygılarımı sunarım. Haklarınızı helal edin.. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın..."