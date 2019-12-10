Bülent Uygun, Berna Başkan'ı öptü

Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında, Kayserispor ile Ç.Rizespor karşı karşıya geldi.
Artem Kravets'in 9. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Kayseri ekibi, bu sezonki ikinci galibiyetini almış oldu.
BERNA BAŞKAN SOYUNA ODASINA İNDİ
Puanını 10 yaparak 17. sıraya yükselen sarı-kırmızılı ekipte, maç sonu büyük bir sevinç vardı.
Yeni Başkan Berna Gözbaşı, soyunma odasına inerek teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcuları tebrik etti.
Uygun ise kendisine sarılan başkanı öptü.
İşte o anlar: