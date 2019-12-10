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Bülent Uygun, Berna Başkan'ı öptü

Ç.Rizespor'u 1-0 yenerek 17. sıraya yükselen Kayserispor'da, maç sonu büyük bir sevinç vardı. Başkan Berna Gözbaşı, soyunma odasına inerek teknik direktör Bülent Uygun'a sarıldı.

| Haber Merkezi
Bülent Uygun, Berna Başkan'ı öptü
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Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında, Kayserispor ile Ç.Rizespor karşı karşıya geldi.

Artem Kravets'in 9. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Kayseri ekibi, bu sezonki ikinci galibiyetini almış oldu.

BERNA BAŞKAN SOYUNA ODASINA İNDİ

Puanını 10 yaparak 17. sıraya yükselen sarı-kırmızılı ekipte, maç sonu büyük bir sevinç vardı.

Yeni Başkan Berna Gözbaşı, soyunma odasına inerek teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcuları tebrik etti.

Uygun ise kendisine sarılan başkanı öptü.

İşte o anlar:

Bülent Uygun, Berna Başkan'ı öptü - İZLE

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