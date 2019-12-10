Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 Bülent Uygun, Berna Başkan'ı öptü Ç.Rizespor'u 1-0 yenerek 17. sıraya yükselen Kayserispor'da maç sonu büyük bir sevinç vardı. Başkan Berna Gözbaşı, soyunma odasına inerek teknik direktör Bülent Uygun'a sarıldı.

2 TFF, kulüplerin harcama limitini yükseltti Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başında kulüplere getirdiği harcama limitlerindeki sapmayı yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardı.

3 Emre Çolak Galatasaray'a dönmek istiyor Galatasaray'ın eski futbolcularından Emre Çolak'ın, menajer Ahmet Bulut aracılığıyla sarı-kırmızılı yönetime geri dönmek istediği yönünde haber yolladığı öğrenildi.

4 Mehmet Demirkol, ligdeki şampiyonluk yarışını yorumladı Süper Lig'de Sivasspor ve Trabzonspor dışında diğer takımların iyi bir oyun ortaya koymadığını belirten Mehmet Demirkol, "Hiçbir takımda şampiyonluk oyunu görmüyoruz" dedi.

5 Galatasaray, Belhanda'nın fiyatını belirledi Fas basını, Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdiğini yazdı. Sarı-kırmızılı ekibin, deneyimli futbolcu için 10 milyon euro istediği ifade edildi.

6 Alex de Souza'nın Fenerbahçe hayali İstanbul'a gelen Alex de Souza, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Brezilyalı efsane futbolcu, "Umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum" dedi.

7 Derbi öncesi sarı kart alarmı Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımdan da 4'er futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

8 Adem Büyük'ün adalesinde zorlanma var Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan ve adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem Büyük'ün tedavisine başlandı.

9 WADA, Rusya'yı olimpiyat ve Dünya Kupası'ndan men etti Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası da olmak üzere Rusya'yı tüm büyük spor organizasyonlarından 4 yıl boyunca men etti.