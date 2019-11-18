Bülent Uygun: Emre Demir'i Sevilla istedi

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, genç futbolcu Emre Demir hakkında konuştu.

Tecrübeli hoca, "Kayserispor'a geldiğimizde takım içerisinde huzursuzluklar vardı. Futbolcular mental anlamda sıkıntılar yaşıyordu. Kayserispor'a geldiğimizde futbolcu arkadaşlarıma 'Dün dünde kaldı. Yarınlar bizim elimizde' dedim. Hiç galibiyeti olmayan takım Fenerbahçe karşısında galibiyet aldı. Gençlerbirliği maçında da ne yazık ki sakatlıklar tüm planlarımızı bozdu ve mağlup olduk. Gençlerbirliği maçında Emre Demir ve Nurettin gibi iki genç arkadaşımızı oynattık" dedi.

"SEVİLLA TEKLİF YAPTI"

Uygun, "Kalecimiz Lung'a Sevilla'dan gelen resmi transfer teklifi oldu. Lung'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ocak ayında bu transfer gerçekleşir mi? Bilmiyorum. Emre Demir'e de Sevilla'ın transfer teklifi oldu. Emre'ye Sevilla hafif kaçar çünkü Emre'in birçok dünya devi peşinde. Emre'yi isteyen takımların ismini şu anda açıklayamam. Bu Emre'ye de Kayserispor'a da zarar verir" şeklinde konuştu.