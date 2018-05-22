Bülent Uygun, Katar'dan da gönderildi

Çalıştırdığı takımlarda bir tütlü tutunamayan Bülent Uygun'un Katar macerası da kısa sürdü.
Uygun, devre arasında anlaşmaya vardığı El-Gharafa takımıyla yollarını ayırdı.
SON OLARAK OSMANLI'DAN KOVULMUŞTU
Sivasspor'un ardından kariyerinde çöküş yaşayan Bülent Uygun, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor'u küme düşürmüştü.
Bu sezon başında ise Osmanlıspor'la anlaşan ancak takımı ligin dibine doğru giden Bülent Uygun, Başkent ekibinden kovuldu.
KATAR'DA DA TUTUNAMADI
46 yaşındaki teknik adam devre arasında büyük vaatlerle gittiği Katar'da da barınamadı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bülent Uygun, "1 Ocak 2018 tarihinde El-Gharafa futbol takımında başladığım teknik direktörlük görevini, bugün itibarı ile tamamlamış bulunmaktayım." ifadesini kullandı.