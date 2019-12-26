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Bülent Uygun kovuldu

Kayserispor, alınan başarısız sonuçların ardından Bülent Uygun'la yolları ayırma kararı aldı.

| Haber Merkezi
Bülent Uygun kovuldu
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Süper Lig'de son olarak Başakşehir'e 4-1 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'un bileti kesildi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Uygun'dan istifasını istediği, 48 yaşındaki teknik adamın da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

6 YENİLGİ 1 GALİBİYET

Ligin 10. haftasında takımın başına geçen 48 yaşındaki teknik adam, çıktığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, sadece 1 karşılaşmayı kazabildi.

Kayseri ekibinin kısa sürede yeni bir hocayla anlaşması bekleniyor.

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