Bülent Uygun kovuldu

Süper Lig'de son olarak Başakşehir'e 4-1 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'un bileti kesildi.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Uygun'dan istifasını istediği, 48 yaşındaki teknik adamın da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.
6 YENİLGİ 1 GALİBİYET
Ligin 10. haftasında takımın başına geçen 48 yaşındaki teknik adam, çıktığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, sadece 1 karşılaşmayı kazabildi.
Kayseri ekibinin kısa sürede yeni bir hocayla anlaşması bekleniyor.