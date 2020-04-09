Bülent Uygun: Küme düşme kaldırılmalı

Bülent Uygun, küme düşme hattıyla ilgili yeni bir fikir ortaya koydu.

Olağanüstü bir yıl geçirdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Lig yeni sezonda 22 takımla oynansın. Ertesi yıl 5 takım küme düşebilir. Şampiyonun kim olmasından ziyade düşmenin olmaması gerekiyor." diye konuştu.

Bülent Uygun, 20 takımlı lige geçilebileceği önerisinde de bulundu. Uygun, "Yeni sezonda 4 takım alttan çıkarsa Süper Lig'de 22 ekip mücadele eder. Sonraki sene ise 5 takım küme düşer, 3 takım çıkar ve 20'li ligler olur. Böylece Türk sporcuların daha çok oynayarak gelişim kaydedeceği bir lige sahip oluruz. Yabancı oyuncu sayısı da kademeli olarak 10 veya 8'e düşebilir." dedi.

Tecrübeli teknik adam, verilen arada mental antrenmanların yoğun olarak yapıldığını, sporcuların psikolojilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.