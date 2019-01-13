Bülent Uygun: Moting Beşiktaş'a gelmek istiyor

Katar'ın Al Rayyan takımında görev alan teknik direktör Bülent Uygun, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan PSG'nin Kamerunlu golcüsü Eric Maxim Choupo-Moting hakkında açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programına katılan Uygun'un sözleri:

YARDIMCIMA BEŞİKTAŞ'I SORDU

"Eric Maxim Choupo-Moting PSG'de önemli bir oyuncu. Fakat PSG’de kadroya girmekte zorluk çekiyor. Choupo-Moting'in arkadaş çevresi Türk. Choupo-Moting çok iyi de Türkçe konuşuyor. Moting, 15 gün önce Doha'da yardımcım Sefer Yılmaz'a tatil yaptı, Sefer Hoca'ya da Türkiye'yi sordu. Beşiktaş'ı istediğini ifade etti. Ekonomik anlamda şartlar sağlanırsa golcü oyuncu Beşiktaş'a gelecektir."

Öte yandan Fransa'nın önemli yayın organlarından France Football da transferi doğruladı. Fransız basını, Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla ilgilendiğini, PSG'de fazla süre alamayan Moting'in de bu transfere sıcak baktığını yazdı.