Bülent Uygun, pazubandı 15'lik Emre'ye veriyor

Bülent Uygun, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi’ndeki spor yazarları ile bir araya geldi.

Uygun; Emre Demir’in, Kayserispor’un Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmaya kaptan olarak çıkacağını açıkladı.

"BÜYÜK OLASILIKLA KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKACAK"

Tecrübeli teknik adam, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Emre Demir çok yetenekli ve her geçen gün üstüne koyarak ilerliyor. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Kısa sürede yıldız oyuncular arasında Emre’nin de adı olacak. Süper Lig’de gol atan en genç futbolcu olan Emre Demir, Beşiktaş maçında da büyük olasılıkla sahaya takım kaptanı olarak çıkacak.”

GOL ATAN EN GENÇ FUTBOLCU

Kayserispor’un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta golle buluşan 15 yaşındaki Emre, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olmuştu.