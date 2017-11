Bülent Uygun: Sloganım Şenol Güneş Milli Takım'a

Teknik Direktör Bülent Uygun TRTSPOR'a özel açıklamalarda bulundu. Uygun, Milli Takımın başına Şenol Güneş'in gelmesi gerektiğini ve sloganının ''Şenol Güneş Milli Takıma'' olduğunu söyledi.

Derwall-Mustafa Denizli ve Piontek-Fatih Terim örneklerini veren Uygun, Abdullah Avcı'nın da göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret etti.

ORTAK NOKTA VATANIMIZ

İşte Bülent Uygun'un açıklamaları:

''Bu ülkenin parçalanması için hainler büyük entrikalar kurudu ama Allah'a şükür yüce Türk milleti sayesinde hep ayakta kaldık'. Şu an futbolda biz birbirimize rakip de olsak her daim birbirimize saygı duyarız saygı da duymalıyız. Ortak noktamız Vatanımızdır, o zaman birimiz hepimiz hepimiz birimiz için, her şey Vatan Millet için. Mücadele ederiz işte o an kan can birdir''

ŞENOL GÜNEŞ MİLLİ TAKIM'A

''Ayrıca Türk milli takımının başına Türk bir hoca gelmelidir. Türk'ü Türk'ten başkası yönetemez yönetmemelidir. Beşiktaşımızın başında bilgin ve özel bir hoca diyebileceğimiz Şenol Güneş var. O bu teveccühü hak ettiğini istatistik olarak da gösterdi ayrıca bizi Dünya 3'sü yaptı. Sloganım Şenol Güneş Milli Takıma''

ABDULLAH AVCI GERÇEĞİ DE VAR

''Abdullah Avcı gerçeğini de göz ardı etmemek lazım. Bir zamanlar Derwall-Mustafa Denizli, Piontek-Fatih Terim gibi önemli isimler Türk futbolunun doğru planlamayla neler yapılabildiğini gösterdiler''