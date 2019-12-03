Bülent Uygun'un Şampiyonlar Ligi hayali

Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-1 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"KÜÇÜK DÜŞÜNEN BİRİ DEĞİLİM"

Büyük düşündüğünü dile getiren Bülent Uygun, "Benim hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Küçük düşünecek adam değilim. Ama elimize hep düşük bütçeli, kümede kalmayı hedefleyen takımlar geliyor. Sivasspor'da çalıştığım dönemde az parayla büyük işler yaptım." dedi.

Bülent Uygun: Hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak - VİDEO

Sarı-kırmızılı ekibin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çeken Uygun, şöyle konuştu: ''Ben geldiğimden beri sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Takımın ekonomik ve diğer sorunları bulunuyor. Yapısal anlamda sorunlar vardı. 5-6 oyuncu daha TFF'ye vermiş. Bu sayın başkanımızın gelmesi öncesi bir süreç. Berna Hanım gelir gelmez paralar dağıtmaya çalıştı ama haklar elde edilmişti. Takımın yüzde 50-60'ı süreçle ilgili avukatlarına gerekeni söyledi. İsim olarak aklınıza kim geliyorsa... Ben hariç herkes verdi. Söylenecek bir şey yok. Bu ufacık bir sorun, diğer sorunları siz düşünün artık.''