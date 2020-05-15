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Bundesliga'da 5 oyuncu değişikliği

IFAB'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı, futbolda 5 oyuncu değişikliği uygulamasını kullanan ilk lig Bundesliga olacak.

| Haber Merkezi
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın üye federasyonlara tanıdığı 5 oyuncu değişikliğini ilk olarak Almanya kullanacak.

Cumartesi günü başlayacak Bundesliga'da kalan 9 haftada takımlar maç içerisinde 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.

Söz konusu değişiklikler, biri devre arasında olmak üzere 4 hamlede gerçekleşmek zorunda.

SEZON EN GEÇ 30 HAZİRAN'DA BİTECEK

Lig yönetiminin açıklamasında sezonun en geç 30 Haziran'da sonlandırılacağı belirtilirken Bundesliga 1 ve Bundesliga 2'de küme düşme uygulamasının devrede olacağı duyuruldu.

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