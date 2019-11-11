Bundesliga'da futbolcu, teknik direktöre omuz attı

Bundesliga'da oynanan Freiburg-Frankfurt maçının son dakikalarında yaşanan olay, sosyal medyada gündem oldu.
11. hafta mücadelesinde Freiburg, Frankfurt'u 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın 90+5. dakikasında kavga çıktı.
ANTRENÖR KENDİNİ YERDE BULDU
Frankfurt kaptanı David Abraham, taca çıkan topa koşarken Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich'e sert bir şekilde çarptı.
Streich, aldığı sert darbeyle kendisini bir anda yerde buldu.
FREİBURG YEDEK KULÜBESİ SAHAYA DALDI
Teknik direktörlerini yerde gören Freiburg yedek kulübesi ise Abraham'ın üstüne yürüdü. Freiburg yedek kulübesi bir anda sahaya dalarken, ortalık karıştı.
Kavganın bitmesini bekleyen hakem, ardından Abraham'a kırmızı kart gösterdi. Maçın ardından Frankfurt cephesinden ise ilginç bir açıklama geldi.
"GEREKSİZ YERE ORTALIĞI KARIŞTIRDI"
Kulübün Sportif Direktörü Fredi Bobic, kendi oyuncusu Abraham'ı suçladı.
Bobic, şu sözleri kullandı; ''Provoke edildim diyor ama ne fark eder? Bunu yapmaması gerekiyordu. Gereksiz yere ortalığı karıştırdı, sonuçlarına katlanacak. Saçma işler bunlar."